Transition énergétique : la Tunisie vise 35 % d’énergies renouvelables à l’horizon 2030

Réunie à la Cité de la Culture à Tunis, la Conférence nationale de la transition énergétique a ouvert ses travaux ce mercredi sous le signe d’une ambition clairement affichée : faire de la Tunisie un acteur souverain de sa propre transformation énergétique.

Le secrétaire d’État chargé de la transition énergétique, Wael Chouchène, a affirmé mercredi que la Tunisie dispose des compétences, de l’expertise et des institutions nécessaires pour mener à bien son processus de transition énergétique. Il s’exprimait à l’ouverture de la Conférence nationale de la transition énergétique, organisée sous le thème « Une transition énergétique juste, durable et innovante », et dont les travaux se poursuivent jusqu’à jeudi à la Cité de la Culture.

Un déficit énergétique qui appelle un changement de cap

Wael Chouchène a reconnu que la Tunisie fait face à un déficit énergétique structurel, appelant à un passage résolu vers un modèle différent, articulé autour de deux piliers : le développement et l’accélération des projets d’énergies renouvelables, d’une part, et le renforcement des programmes d’efficacité énergétique placés sous l’égide de l’agence compétente, d’autre part.

9 % aujourd’hui, 35 % en 2030

Le secrétaire d’État a rappelé que la mise en service récente de plusieurs nouvelles installations a porté la part des renouvelables dans la production électrique nationale à 9 %. Il a précisé que ce seuil devrait franchir la barre des 10 % d’ici la fin de l’année 2026, dans la trajectoire de la stratégie nationale de transition énergétique à l’horizon 2030, qui fixe un objectif de 35 %.