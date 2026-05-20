Justice : la condamnation de l’ex-premier président de la Cour de cassation confirmée en appel

20-05-2026

La Chambre criminelle de la Cour d’appel de Tunis a maintenu la peine de cinq ans de prison prononcée contre Taïeb Rached dans une affaire de falsification de documents, s’ajoutant aux trente ans auxquels il a déjà été condamné pour blanchiment d’argent.

La Chambre criminelle près la Cour d’appel de Tunis a confirmé la condamnation en première instance de Taïeb Rached, ancien premier président de la Cour de cassation, à cinq ans d’emprisonnement pour falsification, détention et usage de documents falsifiés.

Cette décision en appel vient alourdir un dossier judiciaire déjà considérable : Taïeb Rached est par ailleurs condamné à trente ans de prison dans une affaire distincte de blanchiment d’argent, faisant de lui l’une des figures les plus emblématiques des poursuites engagées contre d’anciens hauts responsables de l’appareil judiciaire tunisien.

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