« Health Information Technologies » au centre de la 15ème édition du forum de l’ENSI, le 28 novembre en ligne

Après 14 éditions qui ont remporté un franc succès, et toujours dans l’objectif de mettre en relation des professionnels et des étudiants en quête d’un stage, d’un PFE ou même d’un emploi, l’ENSI (école nationale des sciences de l’informatique) a l’honneur de vous annoncer que la 15ème édition de son forum se tiendra le 28 Novembre 2020 sous le thème « Health Information Technologies ».

Compte tenu du contexte sanitaire actuel, et afin de permettre au plus grand nombre de participer à notre forum, il est apparu nécessaire de s’adapter et basculer à un évènement en ligne sur une plateforme exceptionnelle unique en son genre.

En effet, bien que virtuel, le Forum de l’ENSI restera un événement incontournable.

Cet évènement sera organisé par les membres de l’ENSI Junior Entreprise (EJE), qui est une association à but non lucratif qui vise à promouvoir l’esprit d’entreprise chez les étudiants.

Avec plus de 30 entreprises de haut calibre, cet évènement est une réelle occasion pour les étudiants de construire leur avenir et consolider leurs réseaux professionnels.

Au cours de cette journée, les entreprises et les étudiants se rassemblent autour de nombreux stands pour des échanges directs, et ils auront même la possibilité de passer directement à des entretiens en ligne.

Une table ronde aura lieu autour du thème de l’événement, elle sera animée par des conférenciers d’honneur. Divers workshops animés par des experts seront aussi au programme.

Le thème cette année ?



Les nouvelles technologies de l’information connaissent, depuis plusieurs décennies, un développement rapide. Le secteur de la santé, en particulier, a vu se multiplier de très nombreuses applications.

Une multitude de solutions informatiques est aujourd’hui mise à la disposition des établissements de santé, des prestataires de soins, des patients et de la population dans son ensemble.

Et beaucoup d’autres technologies plus avancées sont en phase de développement et vont sûrement entrainer une véritable révolution médicale.

Nous allons mieux découvrir ses technologies et leurs impacts au cours du débat de notre table ronde.

SiteWeb : https://ensi-junior-entreprise.com

Page FB : https://www.facebook.com/ENSI.Junior.Entreprise

Page LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/ensi-junior-entreprise

Page Instagram : https://www.instagram.com/ensijunior

Mail : commercial.ensi.junior@gmail.com