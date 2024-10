Hela Gharbia poursuivie pour entente terroriste et incitation à la violence

La porte-parole du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, Hanen Gaddes, a annoncé ce mardi 8 octobre 2024 que le ministère public a ordonné à l’unité nationale spécialisée dans les crimes de terrorisme d’ouvrir une enquête contre l’activiste politique Hela Gharbia.

Hela Gharbia fait l’objet de poursuites pour plusieurs chefs d’accusation, dont entente terroriste, incitation à y adhérer, complot contre la sûreté intérieure et extérieure de l’État, et incitation à des violences entre citoyens. Elle est également accusée d’avoir cherché à modifier la structure de l’État et de semer le chaos sur le territoire tunisien. D’autres crimes pourraient être révélés au fil de l’enquête en cours.

Selon Hanen Gaddes, ces poursuites font suite à la diffusion par Hela Gharbia d’une vidéo et de publications sur sa page de réseaux sociaux, où elle attaquait les institutions et symboles de l’État, et incitait à la contestation du régime en place, et d’ajouter que ces actions pourraient porter atteinte à la dignité de l’État, de ses institutions et de son président, semer la peur parmi la population, et encourager des groupes extrémistes à commettre des actes de violence et de désordre.

Un avis de recherche a été émis à l’encontre de l’activiste, et les investigations se poursuivent, a précisé la responsable judiciaire.

Gnetnews