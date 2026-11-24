Météo en Tunisie : Températures en hausse pour ce mardi

La météo de ce mardi 24 novembre sera marquée par des passages partiellement nuageux sur l’ensemble du territoire, selon le dernier bulletin de l’Institut National de météorologie.

Les températures enregistreront une légère hausse. Les maximales seront comprises entre 22 et 26°C. Elles avoisineront les 20°C sur les hauteurs de l’Ouest.

Le vent soufflera du secteur Sud, relativement fort près des côtes et sur les hauteurs, et faible à modéré dans les autres régions.

La sera agitée au Nord et peu agitée à agitée le long des côtes Est.