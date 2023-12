Huile d’olive à 15DT: Une initiative sociale louable, mais est-elle réalisable?

Environ 10 500 tonnes d’huile d’olive conditionnée en bouteilles d’un litre seront mises en vente pour la somme de 15 dinars à partir du 15 décembre prochain. Une initiative qui a été voulue et soutenue par le président de la république Kaïs Saïed, au vue des prix pratiqué actuellement sur le marché. En effet, la nouvelle récolte se vend entre 20 et 25dt dans la plupart des huileries, soit une hausse de près de 10dt par rapport à l’année dernière.

L’huile d’olive à 15DT : Quand, comment ?

Les ministères de l’Agriculture et du Commerce ont collaboré pour mettre à la disposition du grand public une réserve d’huile d’olive extra vierge, totalisant environ 10 500 tonnes d’huile d’olive conditionnée en bouteilles d’un litre. Cette quantité sera distribuée à l’échelle nationale à travers des circuits commerciaux légaux, avec une mise en vente au prix préférentiel de 15 dinars par litre à partir du 15 décembre 2023.

Le directeur général de l’Office de l’Huile d’Olive, Hamed Dali, a assuré que le litre d’huile d’olive sera disponible à des « prix convenables » dans les centres régionaux de l’office. A noter que malgré la sécheresse, la production d’huile d’olive se répartie comme suit : 80% destinés à l’exportation et 20% au marché local tunisien.

Dali a rappelé que les prix de l’huile d’olive sont évalués au kilogramme sur le marché mondial, variant de 15 dinars le kilogramme en juin 2022 à 23 dinars actuellement. En Tunisie, le prix du litre était de 27 dinars au début de novembre 2023.

Contacté par téléphone, Faouzi Zayani, producteur et expert en huile d’olive salue cette initiative. « Je trouve que c’est positif car il s’agit d’un processus social. Les richesses naturelles de la Tunisie, comme l’huile d’olive, les dattes, ou les agrumes doivent être mis à la disposition des Tunisiens à des prix raisonnables », nous dit-il.

Près de 11.000 tonnes dans des bouteilles de 1 litre : Suffisant ?

Faouzi Zayani rappelle que la quantité proposée par l’Etat ne représente que 1/3 de la consommation totale des Tunisiens. Dans ce sens il explique que la consommation nationale tourne autour des 35.000 tonnes par an, soit environ 2.45L par an et par habitant.

Le PDG de l’Office nationale de l’huile, Hamed Dali indique a souligné que la quantité fournie sera de onze millions de litres en volume, constituée d’une huile extra vierge de qualité supérieure provenant de la récolte actuelle.

Le lancement débutera le 15 décembre avec l’injection de deux millions de litres sur le marché. Il a souligné que cette huile sera disponible à travers les circuits habituels dans tout le pays tout au long de l’année. Ainsi, ceux qui ne pourront pas bénéficier du premier lot auront l’opportunité de profiter des prochains lots, avec une limite d’un litre par acheteur.

Hamed Dali a assuré que les quantités seront largement suffisantes, notant que certaines personnes assurent leur propre consommation d’huile d’olive, y compris 300 000 agriculteurs.

De plus, le PDG a précisé que cette quantité sera distribuée par l’Office du commerce sous le contrôle du ministère du Commerce, et que le prix annoncé ne concerne que les onze millions de litres fournis par les autorités, les prix demeurant libres pour les autres intervenants.

La distribution se fera à travers des bouteilles conditionnées de 1L et qu’elle sera limitée à un litre par personne. « Pourquoi les emballages sont de 1 litres, et non de 5 litres comme l’année dernière et qui étaient proposé à 14.5dt le litre », s’interroge Zayani. Dans ce sens il évoque des risques de cohue devant points de vente. « C’est beaucoup trop alléchant. Est-ce que logistiquement cela va marcher ? », se questionne-t-il.

Par ailleurs, l’expert s’interroge également sur la qualité de l’huile d’olive, qui sera selon les autorités, de la gamme extra-vierge. « Cette qualité ne se vend pas en dessous des 24DT à l’export », souligne-t-il.

Afin d’assurer la distribution de l’huile d’olive dans de bonnes conditions, Faouzi Zayani préconise de cibler les populations les plus fragiles.

Cette affaire de l’huile d’olive à 15DT peut nous faire rappeler celle des bananes à 5DT, dont la commercialisation n’a duré que quelques jours, pour ensuite disparaître complètement.

Wissal Ayadi