« Ils ont laissé les caisses de l’Etat vides » (Kaïs Saïed)

Le Président de la République, Kais Saied, a reçu vendredi 15 avril 2022, au Palais de Carthage, Marwan Abbasi, Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie.

Le gouverneur de la BCT a remis au chef de l’Etat les états financiers de l’année 2021 ainsi que le rapport des commissaires aux comptes. L’occasion pour les deux hommes d’évoquer la situation économique et monétaire de la Tunisie.

Dans ce contexte, le Président de la république a déclaré: « C’est un héritage très lourd, qu’ils nous ont légué et les rapports en témoignent. Ils ont laissé les caisses de l’Etat vides. Cependant, avec une volonté claire et sincère, nous poursuivrons le travail pour assainir la Tunisie et renflouer les caisses de l’Etat et de la Banque centrale. Ces caisses devront répondre aux attentes du peuple, mais avec une décision nationale indépendante. Nous ne sommes pas une ferme, encore moins un pré ou un terrain sans propriétaire. Nous sommes souverains. Nous avons nos visions et nos moyens ».

Kaïs Saïed a insisté sur la nécessité de prêter attention aux aspects sociaux dans les négociations avec les partenaires internationaux de la Tunisie afin que les pauvres ne s’appauvrissent pas et que seuls ceux qui le méritent bénéficient d’une aide.

Au sujet de la dernière hausse des prix du carburant, le chef de l’Etat a souligné qu’il s’agit d’une décision douloureuse mais inévitable.

Gnetnews