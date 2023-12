Immobilier: Aperçu du marché des terrains en Tunisie en 2023

À la clôture de l’année 2023, Mubawab Tunisie, un acteur majeur du secteur immobilier tunisien, dévoile la première édition de son rapport, baptisé « Guide Foncier : Analyse du Marché des Terrains en Tunisie 2023 ».

Ce guide foncier a pour objectif d’éclairer la scène immobilière en analysant l’activité sur son portail, Mubawab.tn, à travers les annonces dédiées aux terrains destinés à l’habitation.

Cette première édition, couvrant la période de janvier à novembre 2023, expose les tendances immobilières en scrutant l’évolution de l’offre par rapport à la demande et les variations des prix au m² des terrains dans diverses régions du pays.

Terrains : Évolution de l’offre par rapport à la demande

Selon l’analyse, 51% de la demande immobilière sur Mubawab.tn est axée sur l’acquisition de biens, dont 13% se concentre sur les terrains. Parallèlement, l’offre de terrains représente 9% du total des annonces de vente sur la plateforme.

Cette proportion de demandes (13%) dirigées vers l’acquisition de terrains soulève des interrogations sur une éventuelle réticence envers ce type d’investissement immobilier. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette tendance, notamment l’augmentation des coûts de construction, la complexité liée à l’acquisition des terrains en raison des titres fonciers, la rareté des parcelles aménagées, et d’autres considérations liées à l’infrastructure et à la viabilité des terrains.

Ces éléments ont contribué à une baisse significative de 30% dans la délivrance des permis de construire en Tunisie, selon les données du Ministère de l’Équipement et de l’Habitat de novembre 2023.

Dynamique saisonnière du foncier tunisien

L’analyse des variations entre janvier et novembre 2023 a révélé des pics de demande en mai et août, avec une offre relativement stable pendant cette période. En revanche, une chute significative de l’offre et de la demande a été enregistrée en février et mars 2023, suggérant des tendances saisonnières, notamment liées au retour des Tunisiens résidant à l’étranger entre mai et août. Pendant ces mois, ces résidents cherchent à assurer une présence en Tunisie.

Tendances immobilières régionales : Prix au m² des terrains

Les prix moyens au m² des terrains varient en fonction de divers facteurs tels que la vocation, l’emplacement, la zone géographique, les infrastructures, la proximité des commodités et la distance par rapport à la mer.

Grand Tunis

– Les Jardins de Carthage affichent les terrains les plus chers avec un prix moyen de 2800 DT/m², indiquant un marché immobilier haut de gamme.

– El Menzah 9C (1250 DT/m²) et Jardins d’El Menzeh 2 (1100 DT/m²) proposent des tarifs rapprochés, tandis que des zones comme Chotrana (1000 DT/m²), La Soukra (1000 DT/m²), et Riadh Al Andalous (990 DT/m²) offrent des prix élevés mais relativement plus accessibles.

– Borj Louzir, Bhar Lazrag et La Manouba se situent dans une fourchette intermédiaire avec une moyenne de 700 DT/m², tandis que Mornag (600 DT/m²) et Raoued (500 DT/m²) sont les zones les plus abordables.

Sahel

– Sahloul 4 à Sousse se distingue par un prix moyen de 1350 DT/m², indiquant une valeur immobilière relativement élevée.

– Hergla propose un prix moyen plus modéré de 800 DT/m², suggérant une accessibilité financière plus large.

– Monastir Ville enregistre le prix moyen le plus bas de 750 DT/m².

Cap Bon

– Hammamet Nord affiche un prix moyen de 1100 DT/m², suggérant une valeur immobilière relativement élevée.

– Kélibia Ville présente un prix moyen plus bas de 700 DT/m², tandis que Cité El Wafa (Nabeul) se situe dans une fourchette intermédiaire avec un prix moyen de 1040 DT/m².

Source des demandes étrangères pour l’acquisition de terrains en Tunisie

Les demandes étrangères d’acquisition de terrains sur Mubawab.tn proviennent principalement de diverses nationalités. La France occupe la première position avec 47%, suivie de l’Allemagne (8%), l’Arabie Saoudite (6%), et le Qatar (6%). Le Canada et les Emirats Arabes Unis contribuent chacun avec 4%, tandis que l’Italie détient la dernière position avec 3% des annonces publiées sur la plateforme.

Communiqué