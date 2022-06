Inde : Une responsable du parti au pouvoir suspendu pour avoir profÃ©rÃ© des propos insultants contre le prophÃ¨te

Inde : Une responsable du parti au pouvoir suspendu pour avoir proféré des propos insultants contre le prophète

Arabenews – L’Arabie saoudite, le Qatar, le Koweït et l’Organisation de la coopération islamique (OCI) ont dénoncé dimanche comme insultants pour le prophète de l’islam des propos d’une porte-parole du parti au pouvoir en Inde.

Chef de file des monarchies du Golfe et puissance régionale, l’Arabie saoudite a jugé « insultantes » les déclarations de la porte-parole Nupur Sharma du parti nationaliste hindou du Premier ministre Narendra Modi, et a appelé au « respect des croyances et des religions ».

Les protestations interviennent en pleine visite du vice-président indien Venkaiah Naidu à Doha pour renforcer les liens commerciaux entre l’Inde et le Qatar où un million des 2,8 millions d’habitants sont des Indiens.

L’ambassadeur d’Inde à Doha, Deepak Mittal, a été convoqué au ministère des Affaires étrangères et s’est vu remettre une lettre de protestation dans laquelle « le Qatar réclame du gouvernement indien des excuses publiques et une condamnation immédiate des remarques islamophobes ».

« Laisser de telles remarques islamophobes sans punition » pourrait « créer un cycle de violence et de haine », a poursuivi le ministère dans un communiqué.

L’ambassade d’Inde à Doha a assuré dans un communiqué qu’une « action ferme » avait été prise contre des « éléments marginaux » ayant tenu des propos insultants, sans détailler.

Dimanche, le parti de M. Modi, le Bharatiya Janata Party (BJP), a suspendu Mme Sharma pour avoir exprimé des « vues contraires à la position du parti » lors d’un débat télévisé la semaine dernière.

Le BJP, régulièrement accusé de stigmatiser la minorité musulmane du pays (environ 14% de la population), a indiqué dans un communiqué qu’il « respectait toutes les religions ».

Après ses commentaires, Mme Sharma a écrit sur Twitter qu’elle répondait aux « insultes » contre le dieu indien Shiva mais qu’elle « retirait sans réserve » ces propos s’ils avaient pu « blesser les sentiments religieux de qui que ce soit ».

L’Organisation de la coopération islamique (OCI), basée en Arabie saoudite et qui regroupe près de 60 pays musulmans, a dénoncé les « propos insultants contre le prophète Mahomet prononcés par un responsable du parti au pouvoir en Inde », qui selon elle interviennent dans un « contexte d’islamophobie en Inde ».

Le Koweït, un autre arabe pays du Golfe, a lui aussi convoqué l’ambassadeur d’Inde pour protester.