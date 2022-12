Infractions routières: La sous-direction des radars donne des explications

Depuis plusieurs jours des citoyens se plaignent sur les réseaux sociaux du fait de faire l’objet d’infractions routières, alors qu’ils n’ont reçu aucune notification. Des constatations faites en consultant la plateforme dédiée aux amendes.

D’autres prétendent même avoir reçu des amendes, parfois majorées, en raison de pénalités de retard, alors qu’ils affirment ne pas avoir commis d’infraction à la date indiquée.

Afin de faire la lumière sur cette situation, le responsable du département technique de la sous-direction des radars et de la surveillance automatisée de la police de la circulation, Abdessalem Bouguediss, est intervenu, sur les ondes de la radio Shems FM. Ce dernier a souligné à cet égard que « la date mentionnée est celle relative à la date de publication des infractions auprès des recettes des finances et non celle où l’infraction a été commise ».

Il a par ailleurs expliqué que la date mentionnée sur les amendes est « toujours antérieure à la date d’envoi aux recettes des finances », précisant que les dates en question se situent entre fin 2021 et début 2022 ». « Nous n’avons pas pu envoyer les avis à cause notamment de la crise du papier et de certaines autres circonstances », a-t-il par ailleurs ajouté.

Gnetnews