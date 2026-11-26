BCT : le taux directeur reste à 7 %

Le Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT), réuni le 25 novembre 2026, a décidé de maintenir son taux directeur à 7 %. Il a passé en revue l’évolution de la conjoncture économique, monétaire et financière, sur le plan international comme national, ainsi que la dynamique de l’inflation, selon un communiqué publié jeudi.

Un contexte international un peu moins tendu

Depuis début novembre, les prix de l’énergie et des principales matières premières ont connu une détente relative, grâce à de meilleures conditions d’approvisionnement et à un apaisement des tensions géopolitiques. Ils restent toutefois élevés et pèsent encore sur les coûts de production et les prix à la consommation. Dans plusieurs grandes économies, l’inflation persiste, ce qui pousse les principales banques centrales à rester prudentes dans un environnement très incertain.

En Tunisie : croissance en recul, déficit courant en hausse

La croissance a atteint 1,9 % en glissement annuel au troisième trimestre 2026, contre 2,3 % au trimestre précédent et 2,8 % un an plus tôt. Ce ralentissement s’explique notamment par les perturbations de l’approvisionnement en électricité durant l’été, qui ont touché l’activité de certaines branches.

Côté extérieur, le déficit courant s’est nettement creusé sur les dix premiers mois de 2026 : 6,403 milliards de dinars, soit 3,5 % du PIB, contre 2,999 milliards et 1,7 % du PIB un an plus tôt. En cause, surtout, l’aggravation du déficit commercial et du déficit énergétique, passé de 9,2 à 12 milliards de dinars. La bonne tenue des recettes touristiques et des revenus du travail a toutefois amorti le choc.

Les avoirs nets en devises s’élevaient à 23,2 milliards de dinars au 24 novembre, soit 88 jours d’importation, contre 106 jours un an auparavant.

Inflation : une stabilisation qui ne rassure pas

En octobre 2026, l’inflation s’est stabilisée à 5,6 % en glissement annuel, contre 4,9 % un an plus tôt. L’inflation sous-jacente, hors produits alimentaires frais et produits à prix administrés, reste à 5,1 % pour le quatrième mois consécutif. Les prix des produits alimentaires frais, eux, continuent de grimper à un rythme élevé : 13,2 %, contre 13 % en septembre. Le gel des prix des principaux produits administrés exerce un effet modérateur, sans effacer ces pressions.

Pour le Conseil, cette stabilisation récente ne doit pas faire oublier la persistance des pressions inflationnistes sous-jacentes, dans un contexte de déséquilibres extérieurs accrus et d’incertitudes internationales. Il appelle donc à une vigilance accrue face aux risques pesant sur les prix et la stabilité monétaire.

Le Conseil réaffirme la nécessité d’une politique monétaire prudente, d’une gestion appropriée de la liquidité bancaire et d’un suivi attentif de la situation économique et financière. Il se dit déterminé à préserver la stabilité des prix malgré la montée des risques.

Source : TAP