Nafti et son homologue rwandais scellent un partenariat renforcé pour 2026-2027

Le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti, a reçu ce mardi au siège du ministère son homologue rwandais, Olivier J. P. Nduhungirehe, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Rwanda. Les deux responsables ont tenu une séance de travail consacrée à l’état des relations bilatérales et aux moyens de les consolider.

Des liens anciens remis en lumière

Les deux ministres ont rendu hommage à la profondeur des relations de fraternité et de coopération qui unissent les deux pays. Le chef de la diplomatie rwandaise a notamment salué le rôle joué par le contingent tunisien dans le maintien de la paix au Rwanda en 1994 et 1995, qualifiant son engagement d’important et d’héroïque. Il a par ailleurs exprimé la satisfaction de Kigali quant aux projets d’électrification menés par STEG International Services ainsi qu’aux interventions de la Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) sur le territoire rwandais.

Nduhungirehe a également affiché la volonté de son pays de hisser les relations bilatérales à la hauteur des liens d’excellence qui unissent les présidents Kaïs Saïed et Paul Kagame.

Un programme de travail 2026-2027

Sur le plan de la coopération bilatérale, les deux ministres ont insisté sur la nécessité d’instaurer des canaux de communication directs entre hauts responsables, fonctionnaires et opérateurs économiques des deux pays, afin d’identifier les opportunités et de dynamiser les échanges commerciaux. Ils ont convenu d’un programme de travail couvrant les années 2026 et 2027, articulé autour de secteurs prioritaires communs : santé, enseignement supérieur, recherche scientifique, tourisme, technologies de l’information et de la communication, infrastructures, et réseaux d’interconnexion électrique et hydraulique.

Les deux parties ont également appelé les milieux d’affaires tunisiens et rwandais à exploiter pleinement les avantages offerts par l’adhésion commune des deux pays à la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) et au Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA).

Convergence de vues sur la scène multilatérale

Au plan multilatéral, Tunis et Kigali ont affiché leur convergence de positions sur les grandes questions relatives à la réforme de l’Union africaine et au renforcement de l’action africaine commune. Les deux ministres ont réaffirmé leur engagement à coordonner leurs démarches au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et de l’Organisation internationale de la Francophonie, et à se soutenir mutuellement dans les candidatures aux postes de responsabilité au sein des organisations régionales et internationales.