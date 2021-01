J11 : L’US Monastir confirme ! CAB-JSK sans vainqueur

Deux matchs comptant pour la onzième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce samedi. L’Union Sportive de Monastir a confirmé son retour en forme en dominant largement l’Union Sportive de Tataouine (4/0)

De son côté, le Club Athlétique Bizertin n’a obtenu que le point du match nul de son match au Bssiri contre la JS Kairouan (0/0).

Classement :

ES Tunis 22

CS Sfaxien 17

US Ben Guerdane 17

ES Sahel 17

AS Rejiche 15

AS Soliman 14

ES Metlaoui 14

US Monastir 14

Stade Tunisien 13

Olympique de Beja 10

CA Bizertin 9

US Tataouine 8

Club Africain 7

JS Kairouan 1

