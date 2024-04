Tunisie : En visite à Tatatouine, le DG de la douane appelle à la vigilance pour contrer la contrebande

Le Directeur Général de la Douane s’est rendu, hier jeudi 25 avril 2024, en visite d’inspection aux services douaniers de Tataouine, où il s’est enquis des activités des patrouilles de la garde douanière déployées à différents points, s’est rendu au siège du bureau régional de la douane de Tataouine, et a pris connaissance des conditions de travail en son sein.

Il a recommandé la facilitation des prestations douanières rendues aux administrés.

Le responsable a effectué une visite au siège de la brigade de la garde douanière de Tataouine, Remada et el-Sammar, a pris connaissance des conditions de travail des agents de la douane, et a salué les efforts qu’ils déploient pour faire face à la contrebande, essentiellement, dans les régions frontalières sahariennes, rapporte, en substance, la douane dans un communiqué.

Il les a pressés à poursuivre la vigilance, et à développer les moyens de travail pour contrer les différentes formes de contrebande. Il s’est, également, rendu au bureau frontalier de la douane de Dhiba, où il a écouté les préoccupations des agents.

Le responsable a appelé à faciliter les procédures et prestations destinées aux passagers, et à parfaire le contrôle. Il a écouté les avis et préoccupations des passagers tunisiens et libyens présents au poste frontalier, prônant la poursuite de l’action et de la vigilance en vue de contribuer à la protection de l’économie nationale.

