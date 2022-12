« La Tunisie ne s’effondrera pas, et non à l’ingérence dans ses affaires intérieures » (Tebboune)

Le président algérien, Abdelmajid Tebboune, a affirmé « respecter » le président Kaïs Saïed, qui est « un homme intègre, cultivé et nationaliste ».

Lors d’une interview accordée aux médias algériens, le chef de l’Etat algérien a fait valoir « le voisinage, la fraternité et le passé commun » entre la Tunisie et l’Algérie. « Nous ne devons pas oublier qu’il y a des enfants, hommes, et femmes qui sont morts à Sakiet Sidi Youssef pour l’Algérie, la Tunisie était la basse arrière pour nous à l’époque », a-t-il souligné, selon une vidéo mise en ligne sur la page officielle, Facebook, de la présidence algérienne.

Le chef de l’Etat algérien a affirmé « se garder de toute ingérence dans les affaires intérieures de la Tunisie ».

« La Tunisie saura surmonter ses problèmes, car elle est dotée d’une classe politique patriote qui fera tout pour que le pays ne s’effondre pas », a-t-il souligné.

Et de poursuivre : « Je ne crois pas que la Tunisie puisse s’effondrer, et personne ne doit s’ingérer dans ses affaires intérieures ».

Gnetnews