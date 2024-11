JournÃ©e mondiale du diabÃ¨te: 15.5% des Tunisiens sont diabÃ©tiques

Journée mondiale du diabète: 15.5% des Tunisiens sont diabétiques

À l’occasion de la Journée mondiale du diabète, célébrée chaque année le 14 novembre, le ministère de la Santé a réaffirmé l’importance de la prévention, du traitement et du suivi pour éviter les complications liées à cette maladie chronique.

Dans un communiqué, le ministère a souligné l’importance pour les patients de suivre scrupuleusement les recommandations des médecins, de réaliser les analyses et examens nécessaires avant chaque consultation. Le ministère a également insisté sur l’adoption d’un mode de vie sain, incluant un régime alimentaire équilibré, de l’activité physique régulière, ainsi que l’évitement du tabac et de l’alcool.

Selon les derniers chiffres du recensement national de 2016, 15,5 % des Tunisiens (âgés de 15 ans et plus) souffrent de diabète, dont près de la moitié ignorait leur état. En 2023, le Programme national de prise en charge des patients diabétiques et hypertendus a permis de suivre près de 966 000 patients et de leur fournir des médicaments adaptés.

À l’échelle mondiale, le nombre de personnes atteintes de diabète a dépassé les 420 millions en 2021 et devrait atteindre les 570 millions d’ici 2030, selon les estimations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Dans le cadre de ses efforts de sensibilisation, la direction des soins de santé de base du ministère a organisé une série d’activités à l’occasion de la Journée mondiale du diabète, notamment des journées portes ouvertes dans plusieurs régions pour encourager le public à se faire dépister. De plus, une conférence scientifique en ligne sera tenue pour les médecins de première ligne, abordant les meilleures pratiques en matière de prise en charge et de surveillance du diabète. Enfin, une campagne d’information est également lancée pour sensibiliser davantage sur l’importance de la prévention des complications du diabète.

Gnetnews