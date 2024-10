Juillet 2024 : Un des mois les plus chauds et secs enregistrés en Tunisie

Le mois de juillet 2024 a été classé comme le troisième mois le plus chaud jamais enregistré en Tunisie, derrière juillet 2003 (+2.2°C) et juillet 2023 (+3.9°C), selon le bulletin climatologique mensuel de l’Institut national de la météorologie (INM).

Durant ce mois, la température moyenne générale a dépassé de 1.7°C la normale enregistrée entre 1991 et 2020, où la moyenne était de 28.7°C. En juillet 2024, cette moyenne nationale s’est établie à 30.4°C. Les températures ont varié entre 26.6°C à Tabarka et 35.2°C à Tozeur, marquant un mois estival particulièrement chaud, sec et ensoleillé.

L’INM a également noté une absence quasi-totale de précipitations avec un cumul de seulement 1.8 mm, classant ce mois au deuxième rang des mois de juillet les plus secs depuis 1968, où seules 0.2 mm de pluie avaient été enregistrées.

