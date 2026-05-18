Justice : le procès de Sihem Bensedrine et co-accusés renvoyé à une prochaine audience

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière a accordé à la défense un délai pour préparer ses moyens.

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le tribunal de première instance de Tunis a examiné ce lundi deux dossiers impliquant l’ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD), Sihem Bensedrine, et plusieurs co-accusés. La cour a décidé de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, à la demande de la défense qui a sollicité un délai supplémentaire pour consulter le dossier et préparer ses arguments.

Les affaires portées devant la chambre concernent des rapports de conciliation et des dossiers liés aux activités de l’IVD, ainsi que le dossier de la Banque franco-tunisienne. Parmi les mis en cause figurent l’ancien ministre des Domaines de l’État et des Affaires foncières Mabrouk Korchid, l’homme d’affaires et avocat Slim Chiboub, ainsi que l’ancien ministre des Domaines de l’État et homme d’affaires Abdelmajid Bouden.