« Vaccine, stérilise, n’abats pas » : une manifestation pour les animaux errants prévue devant l’Assemblée

L’association de protection des animaux appelle à un rassemblement samedi 23 mai pour exiger l’abandon des abattages et l’adoption de solutions humaines.

L’association de protection des animaux en Tunisie a appelé à une manifestation samedi 23 mai, à partir de 11h00, devant le siège de l’Assemblée des représentants du peuple. Réunie sous le slogan « Vaccine, stérilise, n’abats pas », la mobilisation vise à dénoncer les opérations d’abattage et d’élimination des chiens errants dans les rues, et à réclamer l’adoption de politiques fondées sur la stérilisation, la vaccination et la protection des animaux sans maître.

Dans un communiqué publié ce lundi sur sa page Facebook, l’association a souligné que cette initiative entend porter la voix des défenseurs de la cause animale et peser en faveur d’un changement de paradigme dans la gestion des animaux errants. Elle a également insisté sur la nécessité de développer une culture de bientraitance animale à travers des programmes de sensibilisation ciblant l’ensemble des composantes de la société.

Cette mobilisation intervient dans un contexte de débat persistant autour de la question des animaux errants en Tunisie, et alors que des voix associatives réclament une évolution du cadre législatif en la matière. En février dernier, le président de l’Assemblée Ibrahim Bouderbala avait reçu des représentants de l’association « Rahma » pour la protection des animaux, une rencontre au cours de laquelle avait été évoquée la situation des animaux et les pistes d’amélioration des textes en vigueur.

Les représentants de l’association avaient alors plaidé pour une application effective des lois existantes, tout en appelant à accélérer l’examen du projet de loi relatif à la protection animale, actuellement pendant devant l’Assemblée.