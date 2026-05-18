Le ministère de la Justice assure la continuité des tribunaux malgré le mouvement annoncé par l’ordre des avocats

Les juridictions de toute la République fonctionneront normalement, selon le ministère.

Le ministère de la Justice a tenu à rassurer l’ensemble des justiciables suite à l’annonce par l’Ordre des avocats de mouvements de protestation et d’une suspension de leurs services vis-à-vis de leurs clients. Dans un communiqué, le ministère affirme que cette décision n’aura aucune incidence sur le fonctionnement du service public de la justice.

L’ensemble des tribunaux sur tout le territoire de la République poursuivront leurs activités dans des conditions normales, tant pour la tenue des audiences et le traitement des affaires en cours que pour la délivrance des services administratifs auprès des greffes.

Le ministère a précisé que cette continuité de service vise à garantir la restitution des droits à leurs titulaires et à préserver les intérêts des justiciables de tout préjudice lié à ces perturbations.