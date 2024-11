Kairouan: L’UGTT rÃ©clame la libÃ©ration des dÃ©tenus et annonce une grÃ¨ve gÃ©nÃ©rale

Kairouan: L’UGTT réclame la libération des détenus et annonce une grève générale

L’Union régionale du travail de Kairouan a publié un communiqué demandant la libération immédiate des syndicalistes et ouvriers détenus, ainsi que l’arrêt des poursuites judiciaires engagées contre eux. Ce communiqué, relayé à l’issue d’une réunion de la commission administrative régionale au siège de l’Union locale de Sbikha, a été supervisé par Sami Tahri, secrétaire général adjoint en charge de l’information et de la publication de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT).

La commission a également décidé d’organiser une grève générale régionale, dont la date sera prochainement fixée par le bureau exécutif régional. Un sit-in est en outre prévu devant le tribunal de première instance de Kairouan ce jeudi pour dénoncer les récentes arrestations et exprimer la solidarité avec les travailleurs concernés.

Ces arrestations impliquent le secrétaire général local de l’Union du travail de Sbikha, ainsi que trois employés de l’usine de chaussures de Sbikha, à la suite d’une plainte de la direction de l’usine, qui les accuse d’incitation à la perturbation du travail et d’appel à la mobilisation ouvrière. Par ailleurs, le licenciement de 28 travailleurs de cette même usine a suscité une vague de protestations et déclenché plusieurs mouvements de grève au sein et autour de l’usine, reflétant un climat de tension sociale dans la région.

