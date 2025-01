Kaïs Saïed à la rescousse des enseignants suppléants

Lors d’une réunion tenue le mercredi 8 janvier 2025 au Palais de Carthage avec le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, le président de la République, Kaïs Saïed, a appelé à un engagement accru de la part de tous les responsables afin de répondre aux attentes légitimes du peuple tunisien. Il a souligné que les déplacements des responsables dans les différentes régions du pays doivent s’accompagner de solutions immédiates, en attendant la reconstruction des services publics essentiels tels que la santé, le transport et l’éducation, considérés comme des droits fondamentaux de l’homme.

Le chef de l’État a également insisté sur l’importance d’une approche globale et novatrice pour résoudre certains dossiers, rompant ainsi avec les pratiques du passé. Dans ce cadre, il a annoncé la fermeture définitive du dossier des enseignants suppléants. Une décision concrétisée par la promulgation d’un décret permettant l’intégration des enseignants suppléants dans les écoles primaires, les collèges et les lycées relevant du ministère de l’Éducation. Cette mesure s’inscrit dans l’attente d’une réforme globale du système éducatif, qui sera pilotée par le futur Conseil supérieur de l’éducation et de l’enseignement.

Le président a salué la mission noble des enseignants, affirmant que leur rôle nécessite respect et valorisation. Il a rappelé que l’éducation des générations futures est une responsabilité majeure, soulignant que les élèves et les étudiants d’aujourd’hui sont les porteurs de lumière et d’espoir pour un avenir meilleur.