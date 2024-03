Kaïs Saïed annonce depuis Alger la tenue prochaine d’une rencontre tripartite Tunisie – Algérie – Libye

Le président de la république, Kaïs Saïed, a annoncé qu’une rencontre tripartite, tuniso-algéro-libyenne, avec le président du conseil présidentiel libyen, Mohamed el-Menfi, allait avoir lieu à une date ultérieure en Tunisie.

Dans une déclaration médiatique, samedi soir, depuis son lieu de résidence à Alger, au terme de sa participation au 7ème sommet des pays exportateurs de gaz, Saïed a ajouté que ses rencontres avec le président iranien, Ebrahim Raïssi, et l’émir du Qatar, Cheikh Tamim Ben Hamed Al-Thani, étaient « une occasion d’affirmer la position constante de la Tunisie envers la cause palestinienne, et le droit du peuple palestinien à l’instauration de son Etat indépendant sur la terre de la Palestine, ayant pour capitale al-Quds el-Sherif ».

Il a, par ailleurs, souligné qu’ « il ne s’agit pas, uniquement, de la bande de Gaza, mais de l’ensemble de la Palestine ».

Le peuple palestinien fait face aux crimes les plus horribles, s’est-il élevé, déplorant que femmes et enfants soient assassinés, affamés et déportés, ce qui porte le nombre des martyrs à 30 mille, sans compter les blessés, un bilan qui se rapproche du 1/3 des morts de Hiroshima.

« La communauté humaniste a, aujourd’hui précédé la communauté internationale traditionnelle, ce qui s’est traduit à travers les manifestations dans les capitales occidentales, et dans l’ensemble des coins du monde, lesquelles dénoncent cette agression barbare sioniste, et réclament la liberté pour les Palestiniens », a-t-il indiqué, appelant « à ce que les choses prennent leur cours normal autour du droit palestinien, conformément aux lois du ciel et de la terre ».

