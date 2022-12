Kaïs Saïed annonce qu’il n’y aura pas de levée des subventions ni de privatisation des entreprises publiques

Le Président de la République, Kais Saied, a reçu, ce jeudi 1er décembre 2022, au Palais de Carthage, Najla Bouden, la Cheffe du gouvernement. La réunion a permis d’aborder un certain nombre de sujets liés au fonctionnement des services publics.

Dans ce sens, le chef de l’Etat a réaffirmé son attachement au rôle social de l’Etat, soulignant « qu’il n’y a pas de place pour la négligence dans les entreprises et établissements publics », lit-on dans un communiqué de la présidence.

Le Président de la République a également affirmé que dans le cadre de son rôle de garant de la justice sociale, l’Etat ne renoncera pas aux subventions destinés aux produits de base, contrairement à certaines rumeurs qui peuvent circuler.

Kais Saied a évoqué la nécessité de compter sur soi-même et sur les capacités nationales, et a rappelé que la justice sociale est le fondement de la stabilité et qu’elle ne peut être atteinte que grâce à une répartition équitable des richesses et à l’élimination de corruption dans les institutions.

Le président de la République a appelé à la nécessité d’une action continue pour réduire les prix, car « quiconque cherche à les augmenter ou à spéculer à des objectifs qui qui sont en contradiction avec les revendications légitimes du peuple tunisien en matière de travail, de liberté et de dignité nationale », a-t-il dit en subsatnce.

