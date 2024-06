Kaïs Saïed appelle à des réformes pour garantir les droits des travailleurs

Lors d’une rencontre tenue ce jeudi 20 juin 2024 au palais de Carthage, le président de la République, Kaïs Saïed, a été informé par le ministre des Affaires sociales, Kamel Madouri, des résultats de la participation de la Tunisie aux réunions de l’Organisation internationale du travail (OIT).

Le président Saïed a réaffirmé, à cette occasion, son appel à réviser le Code du travail et à mettre fin aux contrats d’intérim et aux contrats à durée déterminée. Il a souligné que ces réformes visent à garantir les droits des travailleurs et à les sortir de situations inacceptables qui ne reposent pas sur la justice sociale et ne préservent pas leur dignité.

Le chef de l’État a insisté sur la nécessité de rompre définitivement avec le passé en révisant plusieurs législations concernant la rémunération, les relations de travail, la retraite et l’assurance maladie. L’objectif est d’assurer à chaque citoyen des conditions de vie dignes, qu’il soit en activité ou à la retraite. Le président Saïed a déclaré que si certaines dispositions législatives ou réglementaires empêchent aujourd’hui la réalisation de la justice sociale, il est du devoir national et de l’État de les revoir dans les plus brefs délais.

