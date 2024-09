Kaïs Saïed appelle à la préservation de l’unité de l’État lors de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux gouverneurs

Le mercredi 11 septembre 2024, le président de la République a prononcé un discours à l’occasion de la cérémonie de prestation de serment des nouveaux gouverneurs, rappelant l’évolution du découpage administratif de la Tunisie et soulignant l’importance de l’unité de l’État tunisien.

Le président a mis l’accent sur l’importance de protéger l’unité nationale, citant l’article 4 de la Constitution qui stipule que « la Tunisie est un État uni, et aucune législation ne doit porter atteinte à cette unité ». Il a averti contre des tentatives passées de division interne, précisant que « des groupes ont cherché à créer des obstacles pour isoler certaines zones, mettant ainsi en péril la cohésion de l’État ».

Un appel à l’écoute des citoyens et à la neutralité des responsables

Dans son discours, le président a insisté sur le rôle primordial des gouverneurs dans l’écoute des citoyens et la résolution de leurs problèmes. « Chaque gouverneur doit être attentif aux besoins de la population et ne pas se contenter de réponses toutes faites. Il est impératif de rompre avec l’immobilisme ».

Il a également rappelé l’importance de la neutralité des responsables dans l’exercice de leurs fonctions, insistant sur le fait qu’ils doivent servir l’ensemble des Tunisiens sans distinction. « La gestion des services publics repose sur le principe de neutralité, car l’État appartient à tous les Tunisiens », a-t-il déclaré.

Exemplarité et discrétion exigées des responsables

Enfin, le président a appelé à la discrétion et à l’exemplarité des gouverneurs et des autres responsables, tant dans leur vie professionnelle que personnelle. « Ils doivent toujours respecter l’autorité de l’État et imposer le respect de celle-ci, tout en veillant à agir en modèle », a-t-il martelé, ajoutant que les délégués et chefs de districts doivent travailler en harmonie sous la direction du gouverneur. « Ce qui s’est passé récemment est inacceptable et ne doit pas se reproduire », a-t-il conclu, réitérant la nécessité d’une gestion rigoureuse, même en dehors des heures de bureau, afin de répondre aux besoins des citoyens les plus isolés.

Gnetnews