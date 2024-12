Kais SaÃ¯ed appelle Ã  une action coordonnÃ©e pour mettre fin Ã  la dÃ©gradation environnementale

Kais Saïed appelle à une action coordonnée pour mettre fin à la dégradation environnementale

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mercredi 11 décembre 2024, au palais de Carthage, M. Habib Abid, ministre de l’Environnement.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État a exprimé son indignation face à la détérioration continue de l’environnement en Tunisie, attribuée notamment aux dépôts anarchiques de déchets, aux gravats, et à d’autres infractions environnementales. Il a insisté sur la nécessité d’une coordination entre tous les organismes de l’État pour mettre fin à cette situation jugée inacceptable.

Kaïs Saïed a souligné que la solution à cette problématique dépasse l’application stricte de la loi. Selon lui, une véritable réconciliation entre le citoyen et l’espace public est indispensable. Il a rappelé, avec nostalgie, les initiatives populaires qui avaient vu le jour après la Révolution de 2010 et l’élection présidentielle de 2019, lorsque des Tunisiens, y compris des enfants, s’étaient mobilisés pour nettoyer leurs quartiers et écoles. Ces actions, a-t-il affirmé, ont été compromises par des « forces rétrogrades » et des « voix discordantes » qui ont empêché cette dynamique citoyenne de perdurer.

Le Président a également pointé du doigt l’inefficacité des institutions environnementales, malgré les budgets conséquents alloués à leur fonctionnement. Il a dénoncé la multiplication des structures sans réelle efficacité, considérant que cela constitue un gaspillage des fonds publics.

La discussion a également porté sur la situation environnementale critique dans plusieurs régions du pays, notamment Sfax, Gabès et Gafsa. Le Président a appelé à l’élaboration d’une stratégie claire pour sauver ces régions, non seulement pour préserver leur environnement, mais aussi pour protéger la santé des citoyens.

Enfin, Kaïs Saïed a réitéré l’importance d’investir dans la valorisation des déchets pour la production d’énergie. Il a présenté cette solution comme un moyen efficace pour réduire la pollution tout en exploitant une ressource sous-estimée.

