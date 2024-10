Kaïs Saïed appelle à une réforme profonde du système social et à une transparence accrue

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a rencontré ce lundi 28 octobre 2024 le ministre des Affaires sociales, Issam Lahmar, au palais de Carthage, pour examiner les récentes activités de son ministère ainsi que le fonctionnement des institutions qui relèvent de sa tutelle, notamment l’Union tunisienne de solidarité. À cette occasion, le Chef de l’État a insisté sur l’importance d’un nouveau cadre législatif pour cette organisation, afin qu’elle puisse pleinement remplir sa mission dans une transparence totale.

Le Président a également souligné l’importance de rompre avec les méthodes et le langage institutionnel du passé. Il a affirmé que l’État doit repenser son rôle social en s’adaptant aux exigences actuelles, contribuant ainsi à un modèle de gouvernance renouvelé et en phase avec la situation actuelle de la Tunisie.

Par ailleurs, le Président et le ministre ont discuté de la création d’un fonds d’assurance pour la perte d’emploi et d’un projet de révision du Code du travail, visant à limiter le recours aux contrats temporaires et à l’intérim, un projet que Kaïs Saïed avait lui-même initié. Le Chef de l’État a mis en garde contre les pratiques abusives de certains employeurs qui pourraient chercher à contourner cette nouvelle législation, et a appelé à des sanctions contre ceux qui continueraient d’exploiter les travailleurs.

Enfin, le Président a abordé la situation des caisses sociales, soulignant la nécessité d’améliorer leur performance et de les assainir pour garantir un service de qualité et durable. Cette rencontre s’inscrit dans la volonté du Président de réformer en profondeur le secteur social pour répondre aux défis socio-économiques de la Tunisie.

