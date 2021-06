Kaïs Saïed appelle la BEI à participer à la relance économique en Tunisie

Le président Kaïs Saïed a appelé hier, jeudi 03 Juin 2021, à Bruxelles la banque européenne de l’Investissement, à participer à la relance économique en Tunisie.

En marge de sa visite les 03 et 04 Juin en Belgique, le chef de l’Etat s’est entretenu, au siège de l’ambassade de Tunisie à Bruxelles, avec le président de la banque européenne d’investissement, Werner Hoyer, sur « la consolidation des relations entre notre pays et la BEI, selon de nouveaux procédés et formules ».

Il a, par ailleurs, appelé l’institution financière à renforcer son rôle en matière de promotion des institutions éducatives et de financement des petites et moyennes entreprises (PME), et à appuyer les efforts nationaux dans la lutte contre la pandémie du Coronavirus.

Il a dit l’aspiration de la Tunisie à la contribution de la banque au financement des grands projets, à l’instar de la cité médicale des Aghlabides de Kairouan et du train Express.

Werner Hoyer a réitéré, pour sa part, l’engagement de la BEI à poursuivre son soutien à la Tunisie, et à financer des projets dans des secteurs prioritaires, comme le transport, l’éducation, les énergies renouvelables, l’infrastructure, l’enseignement, la digitalisation…en dépit de cette conjoncture économique critique marquée par la persistance de la pandémie du Covid-19.

Il a, par ailleurs, dit l’intérêt de la banque à contribuer au financement des projets présidentiels évoqués.

Gnetnews