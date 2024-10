Kaïs Saïed discute des enjeux économiques avec le gouverneur de la Banque centrale avant les réunions internationales

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce jeudi 17 octobre 2024, au Palais de Carthage, Fethi Zouheir Nouri, gouverneur de la Banque centrale de Tunisie, qui participera prochainement aux réunions du Groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI).

Lors de cet entretien, le Président a réaffirmé la position ferme de la Tunisie quant à la préservation du rôle social de l’État. Il a souligné que la Tunisie ne céderait à aucune pression extérieure, quelle qu’en soit l’origine. Kaïs Saïed a également remis en question la pertinence des critères utilisés pour calculer les taux de croissance, estimant qu’ils nécessitent une révision. Il a rappelé que l’expérience a montré, non seulement en Tunisie mais dans plusieurs autres pays, que ces taux ne reflètent pas toujours la réalité économique et sociale. « Comment expliquer les révolutions et les soulèvements dans des périodes où les taux de croissance dépassaient les 6 % ou même parfois les 10 % ? » a-t-il interrogé.

Le Président a insisté sur le fait que les êtres humains ne peuvent pas être réduits à de simples unités comptables, calculées selon des critères imposés par ceux qui cherchent à maintenir un système économique mondial injuste. Ce message fort reflète l’engagement de la Tunisie à défendre un modèle économique plus équitable lors des discussions internationales à venir.

