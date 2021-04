Kaïs Saïed piétine la constitution du pays et attente aux prérogatives du chef du gouvernement (Ennahdha)

Le mouvement Ennahdha considère la proclamation du chef de l’Etat en tant que chef suprême des forces armées civiles, comme « une manière de piétiner la constitution et les lois du pays, et est une atteinte contre le régime politique et les prérogatives du chef du gouvernement ».

Ennahdha qui revient ce mardi 20 avril, dans un communiqué, sur le discours du chef de l’Etat avant-hier, dimanche à l’occasion du 65ème anniversaire des forces de sécurité intérieure, se dit étonné que « le président renoue avec la violation de la constitution, en considérant un document abrogé, comme une source de justifier sa propension à monopoliser le pouvoir ».

Le mouvement considère l’implication de l’institution sécuritaire dans les conflits, comme « une menace à la démocratie, la paix civile et les acquis de la révolution ».

Ennahdha affirme son rejet du « penchant autoritariste du chef de l’Etat », et appelle les forces démocratiques « à le refuser et à parachever la construction démocratique et l’installation de la cour constitutionnelle ».

Le mouvement appelle le président de la république « à s’en tenir, sérieusement, à la constitution sur la base de laquelle, il a été élu, et à cesser toute tentative de bloquer et de démanteler les rouages de l’Etat ».

« Les priorités du peuple sont la lutte contre la pandémie, qui fait des dizaines de victimes parmi les Tunisiens/ jour, et la focalisation sur les préoccupations réelles des citoyens, ainsi que la prise des mesures nécessaires pour sauver la situation économique et financière critique », conclut-il en substance.

