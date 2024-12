Kaïs Saïed réaffirme le soutien de l’État aux agriculteurs et sa détermination face aux tentatives de déstabilisation

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce lundi 2 décembre 2024 au palais de Carthage le chef du gouvernement, Kamel Maddouri, pour une réunion axée sur le suivi des travaux gouvernementaux. Cette rencontre a permis d’évaluer l’avancement des mesures récemment ordonnées par le chef de l’État, notamment celles relatives à la récolte des olives, au stockage de l’huile et à l’approvisionnement en semences pour les agriculteurs.

Kaïs Saïed a réitéré l’engagement de l’État, à travers ses institutions, à se tenir aux côtés des agriculteurs. « C’est le rôle naturel de l’État, un rôle qu’il a retrouvé non seulement dans le secteur agricole, mais aussi dans d’autres domaines stratégiques », a-t-il souligné.

Le président a également dénoncé fermement les tentatives d’instabilité, les actes de corruption et les pratiques d’intimidation. « Ceux qui ont semé la corruption et le chaos dans le pays ne peuvent prétendre aujourd’hui jouer les victimes. L’État tunisien restera ferme face à ces manœuvres », a-t-il déclaré.

Soulignant l’importance de l’espoir et de l’ambition nationale, Kaïs Saïed a salué la prise de conscience du peuple tunisien et son aspiration à un avenir meilleur. Il a exhorté les responsables, à tous les niveaux, à répondre aux attentes des citoyens et à contribuer activement à la construction d’un nouveau chapitre de l’histoire de la Tunisie, loin des traumatismes du passé.

Gnetnews