Kaïs Saïed reçoit Giorgia Meloni à Carthage

Le président de la République, Kaïs Saïed, a accueilli ce mercredi 17 avril 2024, à Carthage, Giorgia Meloni, accompagnée d’une délégation de haut niveau comprenant notamment le ministre de l’Intérieur, la ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et le vice-ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale du gouvernement italien.

Selon un communiqué de la présidence, cette rencontre a été l’occasion pour le président de la République de réaffirmer la fierté de la Tunisie pour ses solides relations historiques avec l’Italie, ainsi que l’engagement à continuer de renforcer la consultation, la coordination et le renforcement des liens de coopération et de partenariat entre les deux pays amis, dans le cadre bilatéral et multilatéral, au service de l’intérêt commun des peuples tunisien et italien.

Le chef de l’État a également souligné la dynamique importante observée dans les échanges de visites entre les deux pays à divers niveaux, et a rappelé les importantes opportunités disponibles pour la Tunisie et l’Italie afin de diversifier les mécanismes de coopération, de partenariat et d’échange, non seulement dans les domaines traditionnels mais aussi dans de nouveaux secteurs prometteurs.

Par ailleurs, le président de la République a réaffirmé la position constante de la Tunisie qui refuse que son territoire soit un lieu de transit pour les migrants irréguliers. Dans ce contexte, il a appelé à une approche collective de la question de l’immigration et à la lutte contre les réseaux de trafic d’êtres humains, rappelant que la Tunisie, attachée aux valeurs humanitaires, a déployé d’importants efforts pour prendre soin des migrants irréguliers, mais qu’en tant qu’État de droit, elle ne peut accepter des situations illégales sur son territoire.

Le président de la République a souligné que les migrants irréguliers sont les victimes d’un système économique mondial dont la Tunisie n’est pas la cause mais plutôt une victime, et que ces flux vers le pays témoignent clairement de l’existence d’organisations derrière eux.

À la suite des entretiens bilatéraux, le président de la République et Giorgia Meloni ont présidé la cérémonie de signature des accords suivants :

– Un accord entre le gouvernement de la République tunisienne et le gouvernement de la République italienne pour soutenir le budget général de l’État tunisien,

– Une convention financière entre la Banque centrale tunisienne et l’Agence italienne de dépôts et de prêts concernant le soutien et le financement des petites et moyennes entreprises,

– Un mémorandum d’entente entre le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche italien pour la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Gnetnews