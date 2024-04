Tunisie : visite ministÃ©rielle au port commercial de RadÃ¨s, des dÃ©faillances relevÃ©es

Tunisie : visite ministérielle au port commercial de Radès, des défaillances relevées

La ministre de l’Equipement et de l’Habitat, chargée du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenezeri, s’est rendue, ce mardi 30 avril, en visite au port commercial de Radès, pour s’enquérir des opérations d’acconage et de chargement, ainsi que de la promptitude des équipements d’enlèvement consacrés à la livraison des marchandises aux clients.

Elle a, par ailleurs, visité le magasin des pièces de rechange relevant de la société tunisienne d’acconage et de manutention (STAM), et la salle de pilotage consacrée au système de gestion automatique des conteneurs et remorqueurs (TOS).

La ministre a exigé des solutions urgentes et immédiates pour la remise en marche des équipements d’enlèvement en panne, et l’impératif qu’il y ait des pointeurs de parc, en vue de délimiter la position des marchandises dans les quais, d’une manière instantanée, et en accélérer la livraison, tout en mettant en place un programme efficace à court et moyen termes, pour éviter tout ce qui est de nature à bloquer l’activité du port.

Sarra Zenzeri a dénoncé le retard en matière de résolution des problèmes liés au dysfonctionnement des équipements, et ses répercussions négatives sur les intérêts des investisseurs et opérateurs d’Import/ Export.

Elle a appelé « à anticiper l’approvisionnement en pièces de rechange, et à veiller à leur disponibilité de manière à garantir l’intervention urgente, et à assurer la promptitude des équipements ».

La ministre a, in fine, recommandé de prendre les dispositions nécessaires pour la ré-exploitation du système de gestion automatique des conteneurs et remorqueurs « TOS », en généralisant la numérisation aux différentes opérations portuaires, pour en assurer une meilleure gouvernance, leur conférer l’efficacité requise, et améliorer la rentabilité du port.

Gnetnews