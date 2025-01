Kaïs Saïed reçoit un émissaire mauritanien et plaide pour une Afrique unie et prospère

Le Président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, ce jeudi 23 janvier 2025, au palais de Carthage, M. Sid’Ahmed Ould Abouh, ministre de l’Économie et des Finances mauritanien, porteur d’un message écrit du Président de la République islamique de Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El-Ghazouani.

Lors de cette rencontre, le chef de l’État tunisien a exprimé sa fierté des relations solides et historiques qui unissent la Tunisie et la Mauritanie depuis les années 1960. Il a réaffirmé l’engagement de la Tunisie à renforcer davantage ces liens fraternels, en mettant en avant les relations sincères et profondes entre les peuples des deux pays.

Le Président Saïed a également abordé les défis majeurs auxquels est confrontée l’Afrique dans un contexte mondial marqué par des bouleversements rapides. Il a souligné que le continent doit saisir l’opportunité de se positionner sur l’échiquier international en surmontant les séquelles du colonialisme, des conflits et des crises pour entamer un processus de reconstruction basé sur des approches nouvelles, adaptées aux spécificités africaines et respectueuses des aspirations des peuples.

Appelant à une réponse collective aux enjeux économiques et sociaux, le président a insisté sur la nécessité pour les pays africains de travailler de manière solidaire et avec une vision commune. Il a exhorté à tirer parti des vastes ressources humaines et naturelles du continent pour répondre aux besoins de ses populations et affirmer l’Afrique comme un acteur clé sur la scène mondiale.

Enfin, le président tunisien a réitéré la fierté de la Tunisie d’appartenir au continent africain et son soutien à une Afrique dirigée par les Africains eux-mêmes. Il a appelé à réaliser le rêve des fondateurs de l’Organisation de l’unité africaine en développant une vision partagée qui redonne espoir et bâtisse un avenir meilleur pour les peuples du continent.

Gnetnews