Kaïs Saïed regagne Tunis, après une visite d’Etat de trois jours au Qatar

Le président Kaïs Saïed a regagné, hier soir, lundi 16 novembre 2020, Tunis, en provenance de Doha, au terme de sa visite d’Etat au Qatar, à l’invitation de l’émir Cheïkh Tamim Ben Hamed al-Thani.

Il était accueilli à son arrivée à l’aéroport Tunis-Carthage, par le chef du gouvernement, Hichem Mechichi, le gouverneur et la maire de Tunis, les membres du cabinet présidentiel, et le chargé d’affaires de l’ambassade du Qatar en Tunisie.

Le chef de l’Etat a salué le drapeau au son de l’hymne national, et passé en revue un détachement des trois armées qui lui rendaient les honneurs.

Saïed a effectué une visite d’Etat de trois jours à cet émirat du Golfe, où il s’est entretenu avec l’émir Cheïkh Tamim, et de hauts responsables du pays des affaires bilatérales, et régionales d’intérêt commun, notamment la situation en Libye, et les résultats du dialogue qu’a abrité Gammarth, la semaine dernière, pour une sortie de crise chez notre voisin du Sud.

Le président tunisien a été désigné à la tête de la Ligue internationale des juristes en Droit constitutionnel dont la création a été annoncée hier à Doha, et qui tiendra son premier congrès en novembre prochain à Tunis.

Gnetnews