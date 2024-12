Kanzari tacle la DNA : « Il faut désigner des arbitres confirmés »

Le Stade Tunisien a concédé la défaite sur le terrain du Ben Jannet face à l’Union Sportive de Monastir. Le coach Maher Kanzari n’était pas du tout content à la fin du match et il l’a fait savoir aux médias sur place : « Je félicite d’abord l’USMo qui a une très belle équipe. Mais, pour une telle affiche, la DNA devait désigner un arbitre expérimenté et confirmé. Avec tout le respect pour les jeunes, aujourd’hui nous avons été lésés et je pense qu’on va commencer à voir de plus en plus de calculs avec l’avancement de la saison ».