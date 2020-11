Khaled Hosni : Un seul joueur a rÃ©ussi en Tunisie en venant d’Europe

Khaled Hosni : Un seul joueur a réussi en Tunisie en venant d’Europe

Le chroniqueur de l’émission Sport+ sur les ondes d’IFM est revenu sur le dernier recrutement de l’Espérance Sportive de Tunis : Nassim Ben Khalifa.

Pour Khaled Hosni, il est très difficile pour un joueur arrivé d’Europe de réussir en Tunisie : « Le seul qui a fait la différence était Anis Badri avec les Sang et Or. Il a été aidé par la stabilité du club et la présence d’un effectif de grande valeur dans tous les compartiments ».

Rappelons que Nassim Ben Khalifa a rejoint l’ES Tunis cette semaine. Il a signé un contrat de trois saisons après avoir quitté le club suisse de Grasshoppers.

