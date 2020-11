L1-2020/2021 : Voici la date proposÃ©e par la FTF pour la premiÃ¨re journÃ©e

L1-2020/2021 : Voici la date proposée par la FTF pour la première journée

Dans un communiqué publié ce dimanche, la Fédération tunisienne de football a présenté une proposition pour le coup d’envoi de la saison 2020/2021 de la Ligue 1 Professionnelle. L’instance footballistique affirme qu’elle continuera toutefois à respecter les décisions des autorités concernant les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus. Voici les dates de la 1ère journée.

Samedi 5 décembre

Stade Tunisien – Olympique de Beja (14h)

CA Bizertin – ES Sahel (15h)

Dimanche 6 décembre (14h)

ES Tunis – AS Solimane

AS Rejiche – US Tataouine

ES Metlaoui – US Ben Guerdane

Jeudi 10 décembre (14h)

CS Sfaxien – US Monastir

La rencontre du Cliub Africain sera programmée ultérieurement.

