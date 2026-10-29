L1-J06 : CA et ST vainqueurs ! Le CSS et l’EST se neutralisent

Trois matchs comptant pour la sixième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi.

A Rades, le Club Africain a toit fait en première période face au CA Bizertin. Les Rouges et blancs n’ont pas plaisanté et ont inscrit 3 buts (doublé de Khadhroaui et réalisation de Djebali). Les Nordistes sont revenus à la reprise grâce à un csc de Bouabid et un pénalty de Dridi. Score final : 3/2.

À Sfax, l’Espérance a obtenu le point du match nul (0/0) face au CSS alors que le Stade Tunisien a dominé l’ES Zarzis (1/0).