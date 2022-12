L1-J08 : L’ES Tunis perd ! L’Etoile et le CA s’imposent

Trois matchs comptant pour la huitième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi. Le Stade Tunisien a dominé l’Espérance Sportive de Tunis (2/1) grâce à Jouini et Khadhraoui. L’unique but Sang et or a été inscrit par Ben Hammouda.

D’autre part, l’Etoile du Sahel a battu le Club Sportif Sfaxien (1/0) grâce à Yassine Chikhaoui à la 38ème minute. Et enfin, le Club Africain a retrouvé le chemin de la victoire en s’imposant contre l’AS Solimane (1/0). C’est le défenseur Ghandri qui a trouvé à la faille à la 49ème minute.

GnetNews