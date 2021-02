L1-J13 : Badri porte l’Espérance contre l’ES Metlaoui

L’Espérance Sportive de Tunis s’est imposée sur le terrain de l’ES Metlaoui (1/2) grâce aux réalisations de Badrane et Badri à deux minutes de la fin de la rencontre. Les Sang et Or prennent le large en tête du classement en attendant les réponses de l’Etoile du Sahel à Béja et du CS Sfaxien contre l’AS Rejiche.

Classement

ES Tunis 31

ES Sahel 23

CS Sfaxien 21

AS Rejiche 21

US Ben Guerdane 20

US Monastir 17

AS Soliman 15

ES Metlaoui 14

Stade Tunisien 13

Olympique de Beja 13

US Tataouine 11

CA Bizertin 10

Club Africain 7

JS Kairouan 2

GnetNews