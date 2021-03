L1-J15 : Le CA et l’ESS font matchs nuls ! L’OB vainqueur

Trois matchs comptant pour la quinzième journée de la Ligue 1 Professionnelle ont été disputés ce mercredi. Après avoir retrouvé la victoire face à la JS Kairouan, le Club Africain s’est déplacé sur le terrain de l’AS Rejiche. La rencontre s’est terminée sur le score de parité (1/1).

A Metlaoui, l’Etoile Sportive du Sahel, battue dimanche dernier par le CS Sfaxien a fait match contre l’ESM (1/1).

Pour finir, la JS Kairouan, lanterne rouge du classement a été battue (0/1) par l’Olympique de Béja.

Classement

ES Tunis 37

CS Sfaxien 27

ES Sahel 27

US Ben Guerdane 25

AS Rejiche 23

AS Soliman 20

Olympique de Beja 20

US Monastir 19

ES Metlaoui 16

Stade Tunisien 16

US Tataouine 15

Club Africain 12

CA Bizertin 10

JS Kairouan 2

