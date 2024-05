La Banque centrale de Tunisie dévoile les chiffres des transactions financières au premier trimestre 2024

La Banque centrale de Tunisie (BCT) a récemment dévoilé les données relatives aux transactions financières enregistrées au cours du premier trimestre de l’année 2024.

Concernant la télécompensation, qui a enregistré une hausse de +4,71% par rapport au premier trimestre de 2023, le nombre total de transactions a atteint 16,39 millions, pour une valeur globale de 58 753,14 millions de dinars tunisiens (MD).

Ces transactions se répartissent comme suit : 8,32 millions de virements (totalisant 13 173,76 MD), 1,53 million de prélèvements (6 318,11 MD), 6,12 millions de chèques (30 916,37 MD) et 0,42 million de lettres de change (8 344,911 MD).

En ce qui concerne les chèques, les statistiques révèlent un taux de rejet de 1,47% en nombre et de 2,37% en montant, ce qui équivaut à 89 964 chèques rejetés. Les prélèvements ont enregistré le taux de rejet le plus élevé, atteignant 42,03% en nombre et en valeur.

