Le projet de liaison électrique « Elmed » entre l’Italie et la Tunisie approuvé

Le ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique a donné son feu vert au projet de liaison électrique entre l’Italie et la Tunisie, baptisé « Elmed ». Ce projet ambitieux sera réalisé en collaboration entre les entreprises Terna et STEG.

Les deux opérateurs ont annoncé dans une déclaration conjointe que le projet nécessite un investissement total de 850 millions d’euros. Cette somme reflète l’ampleur de cette infrastructure stratégique.

Le ministre italien, Gilberto Pichetto Fratin, a souligné l’importance de ce nouveau permis, déclarant que cette liaison renforcera le rôle de l’Italie en tant que centre électrique stratégique en Europe et dans la région méditerranéenne.

Gnetnews