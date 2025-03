La Banque centrale de Tunisie réduit son taux directeur à 7,5 %

Le Conseil d’administration de la Banque centrale de Tunisie (BCT) a annoncé, lors de sa réunion du 26 mars 2025, une réduction de son taux directeur de 50 points de base, le faisant passer de 8 % à 7,5 %.

Cette mesure a pour objectif de soutenir la relance économique dans un contexte de ralentissement de l’inflation, tout en signalant un ajustement dans la politique monétaire de la BCT. Après une série de hausses successives des taux au cours des dernières années, visant à contenir l’inflation, la Banque centrale semble désormais privilégier une approche plus souple, dans le but de stimuler l’investissement et la consommation.

Cette décision marque la première réduction du taux directeur depuis 2022, signalant une nouvelle orientation dans la gestion de la politique monétaire du pays.

