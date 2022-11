La Banque mondiale pointe du doigt la gestion des entreprises publiques tunisiennes

Dans la deuxième édition de son rapport intitulé « Rétablir la confiance et répondre aux aspirations pour une Tunisie plus prospère et inclusive », la Banque mondiale (BM) a considéré que les entreprises publiques étaient victimes du manque de réformes, de ressources financières et de rendement des services.

La Banque mondiale a dans ce sens souligné que les entreprises publiques font face à plusieurs problèmes liés à la transparence, à la gouvernance interne, à la gestion stratégique des portefeuilles (actionnariat, contrôle des résultats et conformité), au recrutement et la rétention du personnel qualifié.

A noter que parmi les axes du Programme National de Réformes 2023-2026 soutenu par le Fonds Monétaire International (FMI), figure la réforme des entreprises publiques.

