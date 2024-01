La Belgique et les Pays-Bas promettent Ã  Davos un soutien Ã  la Tunisie au sein de l’Union europÃ©enne

La Belgique et les Pays-Bas promettent à Davos un soutien à la Tunisie au sein de l’Union européenne

Le chef du gouvernement, Ahmed Hachani, s’est entretenu hier, mercredi 17 janvier, avec le Premier ministre belge, Alexander De Croo, et ont valorisé le bon niveau des relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment économique et financier. Outre l’incitation des investissements belges, et l’afflux des touristes belges en Tunisie.

Les relations entre la Tunisie et l’Union européenne ont été, par ailleurs, au centre des discussions, a fortiori que la Belgique assure, actuellement, la présidence du Conseil de l’UE.

Les deux hommes se sont, par ailleurs, arrêtés à la situation dans les territoires occupés, le chef du gouvernement a affirmé la position constante de la Tunisie, de soutien de la cause palestinienne.

Au deuxième jour de sa participation au Forum mondial de Davos qui se tient, dans sa 54ème édition autour du thème « rebâtir la confiance », le locataire de la Kasbah a rencontré son homologue néerlandais, Mark Rutte.

Les relations privilégiées entre la Tunisie et les Pays-Bas dans les domaines du développement durable, de la formation, de l’autonomisation économique, de l’emploi des jeunes, des projets agricoles, de gestion des eaux…ont été passées en revue.

Le responsable hollandais a réitéré le soutien de son pays à la Tunisie au sein de l’Union européenne.

Ahmed Hachani s’est, par ailleurs, entretenu, avec la présidente de la Hongrie, Katalin Nova. C’était une occasion d’affirmer l’évolution positive des relations bilatérales dans de nombreux domaines, notamment économique, d’investissement et académique.

La présidente hongroise a salué le niveau satisfaisant des relations de coopération entre les deux pays, reposant sur le respect mutuel et l’intérêt commun. Les deux parties ont, de surcroît, échangé les points de vue autour des défis auxquels se heurtent la région euro-méditerranéenne, notamment dans le domaine migratoire.

Ce faisant, le chef du gouvernement a affirmé « le soutien constant et sans conditions de la Tunisie au peuple palestinien, et son militantisme légitime pour la restitution de ses droits historiques et l’instauration de son Etat indépendant, et pleinement souverain, ayant pour capitale, al-Quds el-Sherif », valorisant « la résistance héroïque » du peuple palestinien, face à l’offensive barbare le visant.

C’était lors de sa rencontre, dans la station helvétique, avec le président de la délégation palestinienne, et président du fonds palestinien pour l’investissement, Mohamed Mustapha.

