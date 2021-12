La CAF maintient la date et le lieu de la CAN 2022

La Confédération Africaine de Football a annoncé, ce mercredi, que la CAN 2022 aura lieu comme prévu au Cameroun entre le 9 janvier et le 6 février. Cette décision a été prise suite à une réunion tenue par le Comité Exécutif malgré la pression exercée par la FIFA et les clubs européens qui souhaitaient que la compétition soit repoussée de quelques mois.

GnetNews