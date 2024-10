La campagne de Ayachi Zammel dénonce des « jugements politiques » visant à l’écarter

Dans un communiqué urgent, l’équipe de campagne du candidat à la présidentielle Ayachi Zammel a condamné les récentes peines de prison infligées à ce dernier, les qualifiant de « jugements sévères et politiques ». Selon le communiqué, ces décisions visent à entraver la campagne de Zammel, dont la popularité a considérablement augmenté ces dernières semaines.

L’équipe de campagne estime que les accusations portées contre Zammel et son équipe sont « fabriquées » dans le but de le forcer à se retirer de la course présidentielle. Elle affirme que ces condamnations n’ont aucun impact sur la validité de sa candidature, soulignant que Zammel reste un candidat officiel, et que son nom figurera bien sur le bulletin de vote lors de l’élection du dimanche 6 octobre sous le numéro 1.

Le communiqué appelle les électeurs à se mobiliser massivement pour soutenir Ayachi Zammel et à faire du 6 octobre un moment historique pour « tourner la page » des abus institutionnels et de la manipulation politique en Tunisie. La campagne exhorte les Tunisiens à participer largement au scrutin, afin de mettre fin à la crise politique actuelle et à ouvrir une nouvelle ère de prospérité et de respect de la volonté populaire.

Gnetnews